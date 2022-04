Ucraina, Letta categorico: "Rinunciare al gas russo è una priorità assoluta"

globalist

6 Aprile 2022 - 10.19

“Rinunciare al gas e al petrolio russo credo sia una priorità assoluta. E andare in questa direzione significa accelerare tutto. Significa accelerare la fine della guerra. Significa accelerare i processi di pace. Significa togliere risorse alla Russia di Putin e alle sue follie”. Lo ribadisce il segretario del Pd, Enrico Letta, in una dichiarazione a Il Foglio.

Non è finita. Rinunciare al gas e al petrolio russo “significa, poi, accelerare anche altri processi – aggiunge il segretario del Pd – , come quello della costruzione di una sostenibilità energetica europea, e significa poi, in virtù di un nuovo e cruciale equilibrio, accelerare alcune misure necessarie da mettere in campo per evitare la terza recessione”.