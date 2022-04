Letta: "Voglio un'Europa federale, la vittoria di Orban è una iattura"

globalist

6 Aprile 2022 - 17.25

Orban amico di Putin e nemico dell’Europa, anche se l’Ungheria fa parte dell’Unione europea.

Dobbiamo andare verso una Unione federale europea, con la cessione di altre competenze” a partire da “una più forte integrazione del sistema europeo di difesa”. Ma per procedere in questa direzione, “la vittoria di Orbàn è una iattura”.

Lo ha detto Enrico Letta, alla presentazione del rapporto “Freedom at Risk“, assicurando: “Noi, il Pd, faremo tutto il possibile perché l’Unione vada verso una maggiore integrazione di politica estera e di difesa comune. Ma non è che questo avviene con un sondaggio. Avviene con delle scelte di Paesi membri che decidono di mettersi assieme e tolgono il diritto di veto all’interno dell’Unione. Questo sarà il tema qualificante”. E in questa ottica “io ritengo una iattura per qualunque progresso della Ue la vittoria di Orbàn. E’ ovviamente legittima, il suo popolo ha scelto, ma si mette di traverso su tutti i temi. Per andare avanti bisogna togliere il diritto di veto”.