Ucraina, Patuanelli: "Credo che si debba fare di più anche nei confronti del gas russo"

5 Aprile 2022 - 12.02

Guerra in Ucraine, cosa fare? “Credo che si debba fare di più anche nei confronti del gas che è elemento critico per molti paesi europei e anche per l’Italia. Stiamo andando verso una stagione in cui il gas si usa meno, abbiamo diversificato grazie al lavoro del ministro Di Maio e di Eni, abbiamo bisogno di sganciarci dal gas russo, quella è la vera cartina di tornasole delle sanzioni che possiamo fare alla Russia. Ogni passo verso l’aumento delle debolezze dell’economia della Russia è un passo verso la pace che deve essere percorso”.

Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, intervenendo su Tgcom 24 in merito alla possibilità che l’Unione Europea applichi nuove sanzioni su petrolio e carbone russo.