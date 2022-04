Zingaretti: "Il proporzionale con soglia al 5% è la soluzione migliore, il maggioritario è un suicidio politico"

globalist

4 Aprile 2022 - 15.27

Il Presidente della Regione Lazio ed esponente del Pd Nicola Zingaretti, a margine di un evento ha dichiarato che “ora la priorità assoluta va rivolta a chi ne ha bisogno: al ceto medio e alle imprese che rischiano di chiudere. Sulla legge elettorale quanto sta avvenendo conferma che la migliore per il Paese è un proporzionale con soglia di sbarramento al 5 per cento”.

“Questo l’ho sempre pensato e lo stesso Pd ha lavorato in tal senso” ha continuato Zingaretti: “Avere il maggioritario presuppone la volontà di tutte le parti di costruire una alleanza, un campo, altrimenti è un suicidio politico, ma è un danno enorme per l’Italia perché la si condanna di nuovo all’instabilità. Bisogna andare alle elezioni con una credibile proposta di governo, altrimenti è un disastro come le elezioni del 2018 hanno già dimostrato. Ma io continuo ad essere ottimista per il grande lavoro che si sta facendo”, ha concluso.