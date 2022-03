Sede del Pd imbrattata con la Z simbolo dell'invasione russa in Ucraina

globalist

30 Marzo 2022 - 18.09

Una delle armi preferite dei vigliacchi per minacciare e intimidire è sempre l’anonimato, che accompagna gesti vili come quello avvenuto alla sede del Pd di Cadoneghe (Padova), imbrattata con una ‘Z’, lettera divenuta simbolo dell’invasione russa in Ucraina.

A dare la notizia è il segretario veneto del Pd Andrea Martella. “Piena solidarietà da tutto il Pd del Veneto alla comunità dei Democratici di Cadoneghe e a Daniele Toniolo segretario del circolo, circolo ancora una volta oggetto di una vile aggressione da parte di qualche incapace di esprimere le proprie opinioni in maniera civile e argomentata – ha spiegato – poco tempo fa avevano distrutto l’insegna, prima ancora era toccato ai manifesti. Come democratici rifiutiamo la violenza non rinunciando mai, per nessun motivo, al confronto con gli altri”.