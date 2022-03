Rondinelli (M5s) contro La Russa: "Rdc per spese militari? Proposta vergognosa, FdI disprezza i poveri"

globalist

28 Marzo 2022 - 15.08

Daniela Rondinelli, europarlamentare del M5s, risponde alla proposta di Ignazio La Russa di utilizzare le quote del Reddito di Cittadinanza per aumentare le spese militari definendola “semplicemente vergognosa”: “La proposta dell’esponente di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa mostra ancora una volta tutta la distanza di una certa classe politica dai problemi e dalle esigenze dei cittadini”.

“Come ha più volte ribadito il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, oggi l’Italia sta attraversando un momento molto delicato della sua storia: il caro-bollette sta mettendo a dura prova i bilanci di imprese e famiglie, inoltre con l`aumento dell’inflazione e i salari sempre fermi la povertà relativa rischia di esplodere”.

“E tutto questo dopo due anni di pandemia che hanno causato la recessione più grave dal dopo-guerra. Le priorità per gli italiani sono: stop al carovita, salario minimo, Superbonus per gli investimenti verdi, sanità e scuola. Il disprezzo verso i poveri mostrato da La Russa dimostra un disprezzo verso l’Italia reale che noi non possiamo che respingere. Il reddito di cittadinanza non si tocca!” conclude Rondinelli.