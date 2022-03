Ucraina, Draghi rassicura: "L'Italia non farà mancare il sostegno ai profughi"

globalist

21 Marzo 2022 - 16.07

L’Italia sosterrà i profughi ucraini: lo conferma il premier Mario Draghi sottolineando come l’aiuto italiano “non mancherà”. Draghi è arrivato arrivando a Palmanova (Udine) per visitare la sede regionale della Protezione civile e l’hub dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l’Ucraina.

“La decisione fondamentale è la decisione del governo di ascoltare gli italiani, di ascoltare la disponibilità, l’entusiasmo, l’accoglienza – ha detto Draghi – di ascoltare la loro bontà. Questa decisione è presa, il sostegno all’accoglienza non mancherà. La visita qui è fonte di conforto. L’entusiasmo di questi volontari dimostra che possiamo contare su una struttura efficiente funzionante, moderna che è la Protezione civile“.

Il presidente del Consiglio, ha sostenuto la sinergia tra Comuni e Regioni nell’affrontare le emergenze. “Il modo in cui abbiamo reagito a tutte le emergenze degli ultimi due anni è stato quello di integrare le decisioni del governo con quelle delle Regioni e dei Comuni. Questa alleanza istituzionale è un patrimonio che dobbiamo tenere” anche “nell’accoglienza dei 60mila” cittadini ucraini “ad oggi, e chissà quanti dopo. Sarà fondamentale”.