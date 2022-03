 Marcucci (Pd) attacca Elly Schlein: “Inaccettabili i distinguo sull’aumento delle spese militari”

globalist

19 Marzo 2022 - 12.51

Non sono passate inosservate le critiche di Elly Schlein, esponente del centrosinistra emiliano, in merito all’invio di armi in Ucraina e all’aumento fino al 2% del Pil per la difesa. In risposta sono arrivate le dichiarazioni del collega del Pd Andrea Marcucci tramite una nota.

La Camera ha approvato all’unanimità un odg per portare verso il 2% spese militari, in un contesto in cui la difesa europea è sempre più urgente. Salvini ‘pacifista’, i distinguo del M5S ed anche qualche mal di pancia a sinistra, in questa fase non sono accettabili. #Ucraina — Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) March 19, 2022

