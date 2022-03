Ucraina, Giuseppe Conte: "Gli aiuti militari servono al popolo ucraino per esercitare il diritto alla difesa"

globalist

17 Marzo 2022 - 10.47

Preroll

Il presidente del M5S Giuseppe Conte ha evidenziato la linea del partito sul conflitto in Ucraina: “L’ho espressa a seguito di un confronto interno, di vertice – ha detto Conte a Radio1 – molto articolato e ponderato. Riteniamo che l’aggressione militare sia assolutamente ingiustificata, sia stata non provocata e contrasti contro qualunque principio del diritto internazionale. Non possiamo volgere le spalle al popolo ucraino che vuole esercitare il legittimo diritto alla difesa“.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Conte ha aggiunto: “Quindi siano conseguenti: aiuti umanitari, finanziari, economici, sanzioni, e anche attraverso l’Unione Europea, aiuti militari. Quest’ultimo per noi è il passaggio più sofferto e delicato. Siamo consapevoli però che questi aiuti militari non sono finalizzati a mettere nelle mani degli ucraini strumenti di offesa miliare ma servono ad esercitare il diritto alla difesa“.