Conte: "Nessuna patrimoniale di guerra, ma vanno colpite le speculazioni"

15 Marzo 2022 - 10.35

Guerra in Ucraina, come affrontare la nuova emergenza che arriva mentre ancora stiamo tentando di riprenderci dal Covid?

“Per aiutare imprese e famiglie in difficoltà nessuna patrimoniale di guerra, leggo sciocchezze. Noi proponiamo un meccanismo di solidarietà sugli extraprofitti generati in un periodo particolare di rincari. Colpiamo le speculazioni, non i profitti”.

Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte a proposito del caro bollette, intervenendo a un evento sulla transizione energetica.

Aumento detrazioni sul fotovoltaico

“Penso a strumenti come il superbonus energia per le Pmi, con un credito d’imposta all’80% sui progetti di autoproduzione energetica rinnovabile. Oppure l’electricity release per dare energia rinnovabile a prezzo fisso e per lungo periodo alle industrie. O ancora all’aumento al 65% delle detrazioni sul fotovoltaico e sui nuovi sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici già esistenti”