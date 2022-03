Caro carburante, Fratoianni: "In Europa stanno tagliando le accise. Il governo italiano? Non pervenuto"

globalist

14 Marzo 2022 - 14.44

Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, in un comunicato, a commento del fatto che “il governo tedesco sta per annunciare un grosso sconto sui carburanti, il governo francese da parte sua ha annunciato la settimana scorsa un taglio secco delle accise sui carburanti e anche in Irlanda e in Portogallo avverrà la stessa cosa”, dichiara: Il governo italiano e la sua maggioranza? Non pervenuti”.

Il comunicato segue quello di tre giorni fa, quando Fratoianni ha dichiarato: “Un altro duro colpo per le famiglie, si aggiunge al carobollette e impennata prezzi. È possibile che le compagnie petrolifere riducano i loro profitti? O il governo farà finta di niente come al solito, tanto pagano i soliti?”

“Benzina e diesel segnano ormai prezzi che vanno oltre 2€ al litro: è un altro duro colpo per famiglie e cittadini, che si aggiunge al caro bollette e all’impennata dei prezzi sui beni alimentari” continuava Fratoianni.

E ancora: “Serve un intervento immediato e tempestivo del governo – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra E questa volta è possibile chiedere qualcosa in più alle compagnie petrolifere per ridurre i prezzi finali, compagnie che di certo non moriranno di fame, o l’esecutivo intende ancora fare finta di niente e scaricare tutto sempre sui soliti?”

“E magari, visto che non possiamo più rimandare questa discussione, – concludeva Fratoianni – non sarà ora di spingere seriamente su rinnovabili e investire davvero su un trasporto pubblico di massa efficiente?”