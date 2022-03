Ucraina, Enrico Letta: "Putin vuole dividere europei e italiani, dobbiamo restare uniti"

globalist

12 Marzo 2022 - 18.04

Preroll

La guerra in Ucraina impone l’unità per evitare che l’Europa e il mondo entrino in una spirale di violenza e di guerra senza confini.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’errore che può commettere il nostro Paese e la politica, se la politica non si rende conto che questa piazza chiede unità e questa unità deve essere raccolta. Tutto ciò che faremo da adesso in poi deve essere fatto insieme, non dividendoci. Se ci dividiamo facciamo il gioco di Putin“, che “vuole dividere gli europei e vuole dividere gli italiani. Noi dobbiamo essere uniti a fianco del popolo ucraino che chiede che cessi questa guerra di invasione russa all’Ucraina”.

Middle placement Mobile

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando a Firenze ai microfoni del Tg2.

Dynamic 1

“Bisogna che gli europei si assumano responsabilità per riuscire a dare delle risposte che siano ancora più forti rispetto quanto è stato fatto fino a ora. Bisogna resistere, e bisogna far sì che ci sia il tempo perché le sanzioni facciano il loro corso, perché le sanzioni metteranno in ginocchio Putin e la Russia di Putin, ne sono sicuro di questo. Bisogna che ci sia il tempo perché questo avvenga, e bisogna stare al fianco del popolo ucraino”.

Così ha concluso il segretario del Pd Enrico Letta, che ha risposto così alla domanda sull’eventuale inasprimento delle sanzioni alla Russia: “Quello che è necessario, si farà”.