Lega assente dalla manifestazione pro-Ucraina di Firenze, l'ira di Vito: "Ma un suo deputato va in Russia, vergogna"

12 Marzo 2022 - 22.11

Salvini va a fare sceneggiate al confine tra Polonia e Ucraina ma tutte le ambiguità dei rapporti tra la Lega e Putin, tra le Lega e i vari politici russi putiniani restano.

La Lega non ha partecipato alla manifestazione di Firenze #CitiesWithUkraine ma il leghista Comencini, membro della Comm.Esteri, che non ha votato la risoluzione per gli aiuti all’Ucraina va in Russia a giustificare l’invasione del Donbass.

Vergogna! Nulla da dire Capitan Salvini?”. Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Fi.