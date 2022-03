Meloni ammette: "Con Salvini rapporti tesi". E intanto lo 'pugnala' a Bruxelles...

globalist

10 Marzo 2022 - 15.01

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha parlato anche dei rapporti con l’alleato Matteo Salvini, alla luce della figuraccia (che Meloni non nomina) che il leader leghista ha fatto in Polonia.

“Ho rapporti non semplici con Salvini” ammette Meloni, “ma è stucchevole che a lui non si perdonino i rapporti passati con Putin quando li hanno avuti tutti. E poi ci sono quelli che devono dimostrare di non avere preso soldi da Maduro o dai principi arabi o, nella storia, dal regime sovietico”.

“I rapporti sono tesi, comunque. Noi abbiamo chiesto di non ammiccare al campo avverso, di combattere la sinistra per dare vita ad un governo di patrioti. Chiedo chiarezza sugli obiettivi, sulla correttezza, sulla lealtà. Le pacche sulle spalle lasciano il tempo che trovano”.

Insomma, una tenue difesa ma poi l’affondo. Che va in armonia con quanto accaduto ieri a Bruxelles, dove FdI ha votato favorevolmente a una risoluzione di condanna del Parlamento Europeo contro quei partiti che hanno avuto finanziamenti dalla Russia, tra cui compariva anche la Lega di Salvini.