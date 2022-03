Salvini evita le manifestazioni di ucraini per non essere vicino ai cartelli anti-Putin

globalist

6 Marzo 2022 - 16.23

Preroll

Salvini continua nella sua tattica: far finta di preoccuparsi delle sorti dell’Ucraina ma senza condannare in maniera chiara aperta e ferma Vladimir Putin, del quale ha fatto per anni politicamente il ragazzo pon-pon e con il quale aveva sottoscritto il patto d’azione che legava la Lega al partito dello Zar con un programma politico reazionario.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Salvini, come hanno capito perfino i sassi, non vuole e soprattutto non può attaccare in maniera diretta Putin perché forse i legami politici e organizzativi in questi anni sono stati più solidi di quanto sia emerso.

Middle placement Mobile

Ad ogni modo mentre il capo della Lega è attivo sui social, si guarda dal presentarsi alle manifestazioni organizzate dagli ucraini dove il suo idolo Putin è il principale bersaglio degli attacchi. E come potrebbe mai Salvini partecipare ad una iniziativa nella quale si attacca Putin?

Dynamic 1

Il senatore del Pd, Vincenzo D’Arienzo, se ne è accorto.

”Nel suo solito fare smodato e istrionico, Salvini annuncia di tutto, persino che vuole andare a manifestare in Ucraina (ovviamente, è una balla). Annunci su annunci cercando di cavalcare l’onda (è anche scontato, ormai). Finora, però, non si è visto a nessuna manifestazione che le tante comunità ucraine hanno organizzato a centinaia in giro per l’Italia e neanche a quelle organizzate da associazioni di vario tipo. Come mai? La finisca di annunciare cose inutili e si faccia vedere negli unici posti dove serve: a Bruxelles e accanto al popolo ucraino”.

Dynamic 2

Come mai è chiarissimo. E infatti quella del senatore del Pd, Vincenzo D’Arienzo era una domanda retorica.