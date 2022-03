Salvini al decimo giorno di invasione ancora evita di nominare Putin

globalist

Dopo dieci giorni dall’inizio dell’offensiva russa in Ucraina, Matteo Salvini non ha ancora nominato direttamente Vladimir Putin, tantomeno si è smarcato dalle sue posizioni. Per allontanare lo scomodo appellativo di “ragazzo pompon di Putin” il leader della Lega negli ultimi giorni si è adagiato su temi astratti di pacifismo, marcando però un netto confine tra i veri profughi – ossia gli ucraini – e quelli che lo sono meno, come ad esempio gli africani.

In un intervento di fronte al Consolato generale d’Ucraina a Milano, il leader del Carroccio ha dichiarato: “Ci stiamo muovendo su tre differenti fronti: l’accoglienza di bimbi e famiglie, ci sono più di 100 Comuni guidati dalla Lega che stanno già in queste ore accogliendo bimbi, vedove, mamme, nonni e chi è scappato. Mandare aiuti umanitari urgenti in Polonia, Romania, Moldavia e continuare a lavorare per la pace con tutti gli ambasciatori, a partire da quello cinese che ho incontrato, perché tutti facciano pressione per il cessate il fuoco. Sento troppe parole di guerra”..