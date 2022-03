Enrico Letta: "La Russia non è Putin, dobbiamo distinguere il suo clan dal popolo"

globalist

5 Marzo 2022 - 16.56

La guerra in Ucraina, nel dramma, è riuscita a compattare l’Unione europea.

“Quando l`Europa agisce unita riesce a ottenere dei risultati. E ora sta facendo tantissimo. In Italia non valorizziamo ancora il grande accordo sullo status di rifugiati temporanei concesso a tutti quelli che fuggono dall’Ucraina. Invece è una bella svolta nella politica”.

Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

No alla russofobia

“La Russia non è Putin. Farci dire ‘i russi sono cattivi’ è quel che vuole ma va distinto il suo clan dal popolo russo. Chiude i social per tenerlo in una bolla nascondendo la verità: non c’è belligeranza verso i russi, vogliamo la pace, no a chi fomenta odio tra russi e ucraini”