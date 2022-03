Salvini il 'putiniano' cerca di minimizzare il suo amore per l'invasore dell'Ucraina: "Tutti hanno abbracciato Putin..."

globalist

1 Marzo 2022

Salvini ha la faccia di bronzo: dopo aver fatto politicamente il ragazzo pon pon e anche l’uomo sandwich di Putin per anni, dopo aver detto che due Mattarella non valevano mezzo Putin, dopo aver detto che nella Russia si Putin lui si sentiva più sicuro che da noi, ora il capo della Lega cerca di nascondersi. E tenta di far trasparire che lui era solo uno dei tanti,

“Tutti hanno abbracciato Putin, lo hanno elogiato, chi bombarda ha torto, sempre. Renzi, Letta, Prodi e Draghi hanno incontrato Putin, hanno fatto bene”. Così Matteo Salvini, ospite di ‘oggi è un altro giorno’ su Rai1, replica a chi gli ricorda la sua vicinanza a Putin. “La guerra è troppo grande per fare polemiche, chi attacca ha torto sempre”.

Il viaggio in Polonia

“Sono pronto ad andare a Varsavia, poi ci sono tre ore per arrivare al confine, sono pronto”. Così Matteo Salvini, ospite di ‘oggi è un altro giorno’ su Rai1. “Stanno dando tutto gratis a tutti, alla faccia di chi ce l’aveva con la Polonia e l’Ungheria”, ricorda il leader della Lega.

Peccato che solo ieri la Polonia è stata accusata dall’Unione africana e anche da alcuni europarlamentari di aver discriminato i lavoratori africani in fuga dalla guerra come gli altri in alcuni casi rimandandoli indietro, in altri bloccandone a lungo il passaggio con il pretesto di dover verificare se si trattasse di migranti clandestini che approfittavano della guerra per entrare nella Ue.