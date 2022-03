Meloni, strumentalizza l'Ucraina: "Emergenza umanitaria? Sì, ma togliere l'emergenza sanitaria"

globalist

1 Marzo 2022 - 20.04

Il segretario del Pd Enrico Letta stigmatizza la polemica, strumentale, sollevata dalla capa di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Fare polemica sullo stato d’emergenza, che è una fattispecie giuridica che si usa decine di volte, non mi sembra la cosa più importante. Significa costruire una polemica assolutamente inutile”.

Il segretario del Partito democratico si è espresso così nella dichiarazione di voto nell’Aula di Montecitorio sulle risoluzioni presentate sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Meloni, nel suo intervento, aveva sottolineato: “Se avete deciso lo stato di emergenza umanitaria, dovete togliere lo stato di emergenza relativo alla pandemia da Covid-19“. Probabilmente, la Meloni è in possesso di notizie di una resa del virus a Vladimir Putin.

Letta, inoltre, ha dichiarato pieno appoggio al governo: “Voglio qui esprimere il convinto sostegno dei gruppi Pd all’azione del governo. Il sostegno è soprattutto in nome di quei principi di democrazia e libertà per i quali oggi dobbiamo dimostrare che non sono solo parole retoriche, ma parole di vita vera, piene di significato”.