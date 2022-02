Salvini evita ancora di condannare Putin e (come al solito) ci gira intorno

globalist

25 Febbraio 2022 - 12.43

Nonostante la Lega sia al governo, Salvini non riesce proprio a criticare apertamente Putin e anche oggi, parlando della situazione in Ucraina, ha parlato in termini molto vaghi e generali.

Deluso dalla Russia e da Putin? “No, io sono deluso dall’essere umano che nel 2022 cerca di risolvere con la guerra problemi economici, energetici e politici, questo vale per chiunque. Quando c’è qualcuno che attacca e qualcuno che viene attaccato, è chiaro che bisogna schierarsi subito a fianco di chi è attaccato”.





Critica ben più diretta quella rivolta a Donald Tusk, presidente del Ppe, che con un tweet ha dichiarato che i paesi che hanno bloccato “decisioni difficili” (come Italia, Germania e Ungheria, ndr) “hanno perso l’onore”.



“E’ ingiusto e controproducente l’attacco del presidente del partito popolare europeo ai governi italiano, tedesco e ungherese sulle sanzioni alla Russia. La guerra si ferma solo se rimaniamo uniti e compatti, nessuno spazio a divisioni e polemiche” – ha concluso Salvini.