Salvini condanna la guerra in Ucraina ma il web non perdona: "Hai osannato Putin per anni, vergognati"

24 Febbraio 2022 - 18.28

Non ha potuto fare nulla se non unirsi alle condanne alla Russia Matteo Salvini, ma se pensava di poterla passare liscia si sbagliava: il leader leghista ha anche bloccato i contenuti risalenti al 2015, quando scriveva che avrebbe “barattato due Mattarella per mezzo Putin”, ma il web non perdona e soprattutto non dimentica.

Da ore si registrano commenti e prese in giro a Matteo Salvini, perché sono scolpiti nella memoria di tutti i suoi elogi a Putin risalenti a non più tardi del 2019, al tempo dello scandalo del Russiagate e di Savoini. La foto di Salvini con la maglia ‘stop sanzioni alla Russia’ e la maglia di Vladimir Putin, direttamente dalla Piazza Rossa di Mosca, è diventata nuovamente virale.

Oggi Salvini non può fare a meno di dire che ‘Mosca ha torto’, ma le sue passate affermazioni non lo salvano. E mentre il leghista tenta l’ennesima giravolta, c’è da sperare che l’invasione in Europa, scatenata non dai migranti ma dalla Russia, serva a mettere la parola fine alla strampalata avventura politica di Matteo Salvini.

Mattè, già che non rispetti la nostra memoria, potresti almeno non offendere la nostra intelligenza? pic.twitter.com/RCo6blf8gO — Stefano Borioni (@BorioniStef) February 24, 2022

"Putin è il miglior uomo di governo sulla faccia della Terra"2019

"Cedo due Mattarelle in cambio di mezzo Putin" 2015

"Preferisco Putin all'Europa,non ci sono dubbi" 2015

"Staremmo meglio se avessimo un Putin in Italia"2019

Cit.@matteosalvinimi 🤡 — federico malfatto (@FedeMalfy) February 24, 2022