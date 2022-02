Guerra in Ucraina, Conte: "Risposta coesa in ambito europeo e atlantico, condanniamo la Russia"

globalist

24 Febbraio 2022 - 17.47

Guerra in Ucraina, anche Giusepper Conte è molto preoccupato. Il Movimento cinque stelle è fortemente preoccupato per questo attacco militare all’Ucraina da parte russa, che condanniamo fortemente. C’e’ forte preoccupazione per la popolazione ucraina, ma anche per la popolazione italiana che è lì.

Forte preoccupazione per una prospettiva che in questo momento non ha nessuna giustificazione”. Lo ha dichiarato il leader M5S Giuseppe Conte parlando alla stampa davanti alla sede del Movimento in via di Campo Marzio.

“Siamo assolutamente per una risposta ferma e coesa. Nell’ambito dell’Ue -ha proseguito- si studieranno le misure di reazione che coinvolgeranno chiaramente il piano politico ed economico. Ovviamente, nel contesto europeo valuteremo anche gli interessi nazionali. Ma in questo momento il M5s e tutta l’Italia deve essere unita insieme alle altre democrazie europee, dell’Unione europea e nel contesto atlantico. Siamo anche preoccupati per le ripercussioni che ne deriveranno , quindi anche su piano economico. Non è certo questa la prospettiva che auspicavamo, giunta dopo due anni di forte sofferenza sociale, psicologica”.

“Draghi – ha aggiunto – sicuramente questa sera avrà un consiglio supremo di difesa già programmato nel pomeriggio. Se fossi a Palazzo Chigi sicuramente rimarrei in contatto con leader europei come starà facendo Draghi, e rimarrei in contatto per notizie dirette da Zelenski. Il M5s è in prima linea per dare il nostro contributo ad un conflitto militare a tutti gli effetti a questo punto ma che speriamo giunga presto a una soluzione. Domani comunque si discuterà in Parlamento.”