Meloni usa la crisi energetica per ingraziarsi la corporazione dei balneari

globalist

19 Febbraio 2022 - 16.33

Preroll

Giorgia Meloni è convinta che la sua strategia di strepitare contro tutto e Tutti alla fine sia utile, come sembrerebbero dimostrare i sondaggi. C’è solo da capire se si tratta di un consenso drogato come quello di Salvini ai tempi del Papeete.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Perché fare l’opposizione come la fanno gli estremisti di destra è abbastanza semplice: difendere le corporazioni e non gli italiani, strepitare su ogni cosa e fare i Babbo Natale della situazione come ai tempi dell’assurda idea di dare 1000 euro a tutti gli italiani.

Middle placement Mobile

“Da gennaio ad oggi l’aumento delle bollette della luce è stato intorno al 131% e quello del gas intorno al 94%. Significa che i provvedimenti che fin qui ha portato avanti il governo sono assolutamente insufficienti. Del resto la priorità dell’Esecutivo è stata convocare il Consiglio dei ministri per occuparsi di concessioni balneari e questo la dice lunga sull’attenzione che hanno verso questo tema. Vedremo che cosa il governo porterà per trovare una soluzione a famiglie che si stanno impoverendo sempre di più e aziende che rischiano la chiusura. Fratelli d`Italia ha fatto le sue proposte come quella di un credito d’imposta pari all’aumento del costo energetico. Intanto, però, il governo potrebbe lavorare sull’Iva: a un aumento delle bollette, infatti, corrisponde un aumento degli introiti dello Stato. ragionevolmente parliamo di 8-9 miliardi e se il governo dice di spenderne 7, di fatto, non sta mettendo niente. Intanto, abbatta l`Iva e poi spenda altre risorse”.

Dynamic 1

Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi. Ma tassare gli extra-ricavi delle grandi aziende no? Se ci sono da tassare i ricchi la destra fa sempre un passo indietro. Poi parla di ‘popolo’ contro le élites. Intervenire sull’Iva, ossia una imposta indiretta, va a beneficio non solo dei meno abbienti e delle imprese ma anche dei ricchi. Tassare chi si sta arricchendo va a beneficio di tutti. Ma a destra non ci sentono da queste orecchie.