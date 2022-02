Meloni 'piccona' ancora Salvini: "Il governo è spostato a sinistra e non ottiene grandi risultati"

globalist

16 Febbraio 2022 - 10.29

Meloni contro Salvini nel derby dell’estrema destra, convinta che lo strepitare contro tutto e tutti dall’opposizione sia un buon metodo per rubare politicamente consensi reazionari e negazionisti alla Lega.

:“Io sono di destra e di centrodestra, voglio rappresentare quel campo, non ho complessi di inferiorità nei confronti della sinistra, e non credo si possano fare cose buone governando con la sinistra. Mi pare che anche questo governo oltre a non ottenere grandi risultato mi sembra molto spostato a sinistra. Per carità nulla da dire sulla buona fede di chi vuole tentare di fare del suo meglio al governo ma io sono convinta, e non mi sbagliavo da quello che sto vedendo, che l’unica soluzione seria è rappresentare le nostre idee”.

Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in una intervista registrata per SkyTg24.

“Non vado al governo col Pd non perché mi siano antipatici ma banalmente perché la mia visione è opposta alla loro. E se io andassi al governo con loro il compromesso sarebbe sempre al ribasso. Io non devo andare al governo per forza, ci vado se posso cambiare le cose. E per cambiare le cose ho bisogno di una coalizione che voglia orgogliosamente e con determinazione stare in questa metà campo. Voglio evitare le polemiche, mi occupo di rappresentare quegli italiani dall’opposizione dando una mano ma senza snaturare se stessi”.