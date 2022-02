Balneari, Centinaio (Lega) attacca Meloni: "Lei fa accademia noi cerchiamo soluzione"

globalist

15 Febbraio 2022 - 11.26

La rissa tra reazionari a destra continua e il leit motiv è sempre lo stesso: Fratelli d’Italia strepita contro tutto e tutti, la Lega – dal canto suo – si presenta come forza responsabile e accusa tra le righe Meloni di fare demagogia. E anche oggi il siparietto tra estremisti di destra è andato avanti.

“Chiediamo una revisione del demanio marittimo, una fotografia degli otto mila chilometri di coste italiane”. Così dice il sottosegretario all’agricoltura, Gian Marco Centinaio, in una intervista alla Stampa. Secondo il rappresentante della Lega c’è un margine di mediazione sulla Bolkenstein rispetto alle concessioni per i balneari. Per questo Centinaio sfida Fratelli d’Italia e aggiunge che la Meloni “fa accademia”: “fanno il loro mestiere di opposizione. Ma se fossi stato un parlamentare di Fratelli d’Italia mi sarei seduto a un tavolo con la maggioranza per mostrare agli italiani che si possono risolvere le cose insieme”.