Forza Italia ha dei dubbi sul testo della riforma della Giustizia, il Cdm inizia in ritardo

11 Febbraio 2022 - 12.50

A destra stanno cercando in qualche modo di ricucire lo strappo ma lo scontro continua. Forza Italia ha chiesto un ulteriore rinvio della riunione del Consiglio dei ministri che ha all’ordine del giorno la riforma della Giustizia.

Come spiegano fonti di FI le principali difficoltà riguardano le misure relative al Consiglio superiore della magistratura ed “è ipotizzabile che la riforma, scritta prevalentemente da magistrati tra via Arenula e palazzo Chigi, subirà qualche cambiamento sostanziale in Parlamento”, se dovesse essere approvata dal Cdm.

Il Cdm, inizialmente convocato alle 10 e poi rinviato alle 11, al momento non è ancora iniziato a Palazzo Chigi. Nel corso del pre-consiglio, i tecnici di alcuni ministeri hanno chiesto più tempo per esaminare il documento di riforma della Giustizia.