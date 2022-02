Salvini certifica la rissa a destra: "Qualcuno è sparito e qualcuno ha tradito"

globalist

6 Febbraio 2022 - 12.12

A destra volano gli stracci e ogni giorno è sempre più chiaro.

La battaglia del Quirinale è durata una settimana, qualcuno del centrodestra è sparito e qualcuno ha tradito. Sono mancati un sacco di voti”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini ospite del Caffe della domenica di Maria Latella a Radio 24.

“Una donna al Quirinale era il mio impegno ma i miei numerosi tentativi che rivendico con orgoglio sono stati bocciati e sabotati dagli altri. Sono comunque felice della rielezione del presidente Mattarella alla quale ho contribuito”.

Il rapporto con Berlusconi

“Silvio Berlusconi può incontrare chi gli pare. Per quanto mi riguarda il mio progetto è aperto a tutti coloro che si sentono alternativi alla sinistra, quindi Renzi e Mastella non possono essere i miei interlocutori”.

Emergenza luce e gas

“La legge elettorale e le riforme ok, ma in questo momento l’emergenza nazionale è bloccare gli aumenti di luce e gas. Occorre un decreto urgente, perché per il solo aumento delle bollette, le imprese nel 2022 pagheranno 37 miliardi in più. Se aggiungiamo le famiglie e il gas, superiamo i 50 miliardi”.

“Questa mattina – ha aggiunto Salvini– ho sentito alcuni ministri per sollecitarli e accelerare”.