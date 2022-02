Rissa a destra, Meloni: "Voglio sapere chi sta in questo campo non faccio più buon viso a cattivo gioco"

globalist

6 Febbraio 2022 - 22.51

Nel centrodestra “voglio garanzie, voglio sapere chi sta in questa metà campo”. La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni lo dice su La7 a ‘Non è l’Arena’. “Non faccio più buon viso a cattivo gioco”, aggiunge.

Sul presentarsi da soli o meno alle elezioni come FdI “vedremo quale sarà la legge elettorale”, dice Meloni, “chiederò garanzie, il patto anti-inciucio, poi faro’ le mie valutazioni”, perché “bisogna essere chiari”.

Il rapporto con Berlusconi

“Io sono stata sempre leale a Berlusconi perché ne ho stima e rispetto, su chi è attorno a lui? No comment, lui è molto serio e lucido. Gli ho sempre detto quello che penso, il nostro rapporto si basa sulla stima. Ingrata? io non so se i suoi consiglieri hanno sentito bene quello che dicevo”.

Berlusconi “è stato un grandissimo presidente del Consiglio ma io fatto il ministro in quota Alleanza nazionale, me ne sono andata dal Popolo delle Libertà- dice Meloni- per anni Berlusconi ha detto ‘non votate i piccoli partiti’, quando mi sono candidata a Roma non mi ha sostenuto e ha sostenuto un altro candidato”.

Sulla ‘esclusione’ di FdI dalle reti Mediaset “spero siano state solo delle incomprensioni, ho tante di quelle fatwa ma non mi spaventano, ci aiutano gli italiani”, aggiunge la presidente del partito.

Il partito repubblicano

l progetto di partito Repubblicano “non mi riguarda. Anche se faccio presente che non mi sembra i Repubblicani siano alleati di governo con i democratici. Sono scelte che fanno gli altri, le rispetto. Le guardo con interesse”.