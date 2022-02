Della Vedova: "Federazione tra +Europa e Azione per una forza liberal-democratica"

globalist

5 Febbraio 2022 - 18.27

Preroll

L’elezione del Presidente Mattarella ha segnato l’inizio della campagna elettorale per le prossime elezioni politiche del 2023. Le forze politiche infatti sono in fermento e ci sono moti di unione o divisione dalle coalizioni in cui si erano posizionate fino a questo momento.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Mentre in genere le forze politiche si dividono, +Europa e Azione danno un segnale in controtendenza: con la federazione ci uniamo per iniziare a dare vita finalmente a una forza liberal-democratica e di governo che si proponga come tale davanti agli elettori”.

Middle placement Mobile

Lo ha detto il segretario di Più Europa e Sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, intervenendo al congresso regionale di Abruzzo in Azione.

Dynamic 1

“Lo facciamo nel nome del governo Draghi e dell’ agenda di riforme del Pnrr, consapevoli che non sarà una passeggiata, ma convinti che le riforme siano il modo più efficace per rispondere all’ invito del presidente Mattarella per costruire un’ Italia migliore per il futuro”, ha concluso Della Vedova.