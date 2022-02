Meloni sfida Salvini e si scaglia ancora contro le norme anti-Covid: "Sono mostruose"

globalist

4 Febbraio 2022 - 10.30

Giorgia Meloni inebriata dai sondaggi pensa che la linea Trump-Bolsonaro paghi e indomita continua la sua campagna contro le misure anti-Covid che – per chi avesse la memoria corta e non ricordasse gli studi epidemiologici e le vecchie proiezioni – la vita a decine di migliaia di italiani che non sono finiti nelle fosse comuni come in Brasile (dove peraltro i numeri ufficiali del Covid sono sottostimati perché tanti sono morti senza un tampone, soprattutto nelle aree periferiche.

E che ha detto Giorgia Meloni?

A me pare che altre nazioni stiano davvero allentato questi provvedimenti, nazioni che peraltro mai hanno messo in campo provvedimenti aggressivi come il governo italiano. Mi spaventano invece alcune cose che continua a fare il governo senza alcuna evidenza scientifica”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni a Radio 24.

Per Meloni alcune misure sono “mostruose”, come “discriminare tra bambini vaccinati e non vaccinati nelle scuole o che il governo dica agli italiani cosa possano o no comprare al supermercato sulla base del green pass o il fatto che ai ragazzi sia vietato fare sport se non sono vaccinati”. E ha concluso: “Continuo a considerare le norme del ministro Speranza e del governo Draghi assolutamente fuori misura”.

Il derby tra reazionari con Salvini

Si ricucirà il rapporto tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini? “Vedremo… Ma non sono questioni personali, sono questioni politiche: stare a destra costi quel che costi, oppure stare col Pd se conviene. Io col Pd non ci vado, non voto un loro presidente della Repubblica e non voto la legge elettorale col Pd”.

Meloni si è riferita al decreto approvato all’ultimo Cdm nonostante l’astensione della Lega, chiede: “Ora quando l’ultimo decreto arriva in aula, che fanno? Lo votano o non lo votano? Su questo credo si debba fare chiarezza”.

E tornando sulla questione Quirinale, ribadisce: “Io non ho condiviso la scelta del Mattarella bis, purtroppo mi devo interrogare su partiti che tra l’alleanza di centrodestra e quella di governo col centrosinistra, preferiscono la seconda. Questo è un tema che io pongo, perché serve rispetto per i cittadini che votano centrodestra”.