Calenda dice no all'ipotesi di accordo con Toti e Renzi: "Centrismo e moderatismo non sono valori in cui ci riconosciamo

4 Febbraio 2022 - 15.47

Calenda con Renzi, Toti e Mastella? No grazie: il leader di Azione dice no all’ipotesi di progetto centrista.

“Azione non parteciperà ad alcun progetto centrista frutto della somma di piccole forze parlamentari”. Carlo Calenda conferma che il percorso di Azione e +Europa andrà avanti distinto da quello delle forze centriste, continua il movimentismo di Giovanni Toti e Matteo Renzi, per costruire un ‘terzo polo’. “Noi lavoriamo a una proposta riformista e liberaldemocratica. Centrismo e moderatismo non sono valori in cui ci riconosciamo”, spiega.

Calenda, Azione resta fuori dal ‘grande centro? “Noi lavoriamo con +Europa alla costruzione di una proposta radicalmente riformista e liberal-democratica. Centrismo e moderatismo non sono valori in cui Azione si riconosce. Ovviamente facciamo i nostri auguri a Toti, Brugnaro, Cesa, Renzi, Mastella e Lupi per la buona riuscita del progetto. Saranno interlocutori al pari degli altri partiti”.