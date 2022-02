Sondaggio politico, Santanchè: "Fratelli d'Italia cresce perché non fa inciuci"

globalist

3 Febbraio 2022 - 10.12

Fratelli d’Italia gongola. I sondaggi la danno in netta crescita dopo la caporetto dei partiti che ha riportato Sergio Mattarella al bis al Quirinale e non è detto che si possa dividere dalla coalizione di centro destra che, a detta della leader Giorgia Meloni, non esiste più.

“Fratelli d’Italia cresce mentre i partiti coinvolti nel vergognoso inciucio per il Quirinale perdono consensi. I sondaggi parlano molto chiaro. Gli italiani premiamo la coerenza e la correttezza di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, che sulla partita del Quirinale ha come sempre lavorato per il bene dell’Italia e degli italiani.

E questi sondaggi spiegano anche perché hanno fatto di tutto per mantenere lo status quo e forzare le regole democratiche: per mantenersi la poltrona. Ma prima o poi le elezioni arriveranno e allora gli italiani manderanno a casa chi ha tramato contro di loro”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè.