Fratelli d'Italia sempre peggio di Bolsonaro: attacca le norme anti-covid nella scuola

globalist

3 Febbraio 2022 - 12.11

Preroll

Fosse dipeso da loro la lotta al Covid in Italia sarebbe stata peggiore di quella di Bolsonaro che si è opposto a tutte le misure con i risultati drammatici che sappiamo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E adesso l’estrema destra va avanti pensando che difendere il paese passi per non proteggere gli italiani dai contagi che ancora ci sono e stanno uccidendo 300 persone al giorno.

Middle placement Mobile

“Fratelli d’Italia ribadisce la sua posizione contro la discriminazione tra alunni vaccinati e non vaccinati che aveva già prontamente esplicitato in occasione del varo del precedente provvedimento sulla scuola da parte del Governo. Le nuove misure sono state attuate dopo le reiterate richieste di famiglie e dirigenti scolastici vessati dalla burocrazia e dalla contraddittorietà delle disposizioni. Modifiche necessarie anche se resta ancora la grave discriminazione tra alunni vaccinati e non vaccinati”.

Dynamic 1

Parole dei parlamentari di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, responsabili del dipartimento istruzione e scuola.

“Auspichiamo che la DAD, come avvenuto in altre nazioni europee, non venga più solo limitata ma finalmente abolita in ossequio al fondamentale diritto all’istruzione”, concludono.