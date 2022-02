Cangini (Forza Italia) critica le ambiguità di Salvini e Meloni: "Chi vuole inseguire due lepri le perde entrambe"

globalist

2 Febbraio 2022 - 18.11

Preroll

La lite a destra continua: Forza Italia si stacca da Salvini, Giorgia Meloni litiga con tutti, Salvini cerca di allontanarsi dalla Meloni ma non riesce a riavvicinarsi a Forza Italia. Mentro Toti guarda al centro e a Renzi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E oggi altri segnali di questa divisione.

Middle placement Mobile

Serve una destra coerentemente liberale, conservatrice, realista e pienamente inserita nella dinamica europea. Confucio, notoriamente saggio, diceva che ‘se provi a inseguire due lepri finirai per perderle entrambe’, è quel che accade a Salvini e in fin dei conti anche alla Meloni. Governo e opposizione, novax e provax, europeismo ed antieuropeismo, liberalismo e statalismo, regionalismo e nazionalismo…

inseguire lepri che corrono in direzioni opposte condanna all’inconcludenza e alla perdita di credibilità”.

Dynamic 1

Lo ha scritto sui social il senatore di Forza Italia Andrea Cangini.