Meloni scatenata contro Salvini: "Il paese affonda ma c'è chi pensa a federazioni pur di sopravvivere"

1 Febbraio 2022 - 12.07

Meloni scatenata contro Salvini. Con un’allusione evidente alla proposta del capo della Lega si fare una federazione di destra che abbia come modello il partito repubblicano.

“L’Italia affonda nella crisi economica, le famiglie e le imprese sono in ginocchio e le nostre coste sono prese d’assalto dall’immigrazione clandestina, ma i partiti che sostengono questo governo sono impegnati a dar vita ad alleanze e federazioni del tutto innaturali pur di sopravvivere. Per quanto tempo ancora avranno intenzione di tenere in piedi questo spettacolo indecoroso?”. Lo ha scritto sui social Giorgia Meloni.

“Il potere del popolo -assicura la leader di Fratelli d’Italia – è più forte delle alchimie di Palazzo. Ridiamo la parola al popolo italiano che in democrazia è sovrano”.