Salvini, Meloni e Renzi insistono sul presidenzialismo, Fratoianni: "Vogliono stravolgere la Costituzione"

31 Gennaio 2022

Come in molti hanno notato, già durante la concitata settimana del Quirinale sono stati parecchi i segnali da parte di Salvini, Meloni e Renzi di spingere per un sistema presidenziale, dove il Capo dello Stato è eletto direttamente dai cittadini. Un assetto che in Italia non avrebbe senso, visto che il Presidente della Repubblica è sì la prima carica dello Stato, ma è un garante della Costituzione, senza ruoli politici attivi (tant’è che la sua carica è incompatibile con tutte le altre).

Il desiderio di gettarla sul populismo spiccio è stato notato anche da Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, che dichiara: “Come immaginavo, ora si sta scatenando una campagna per il presidenzialismo da parte di alcune forze politiche, da Meloni a Salvini a Renzi. Utilizzano il loro fallimento in questo passaggio delicato, la loro incapacità di arrivare all’elezione del Presidente della Repubblica, per cercare di stravolgere la Carta Costituzionale”.

E questi sono coloro che avrebbero dovuto proporre – conclude il leader di SI – il nome di un garante della Costituzione?”.