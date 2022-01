Draghi chiede a Mattarella di restare al Quirinale "per il bene del paese"

globalist

29 Gennaio 2022

Preroll

La notizia ha del clamoroso: non solo si va verso il Mattarella-bis ma è stato lo stesso Draghi a chiedere a Mattarella di restare per il bene del paese.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Infatti il presidente del Consiglio Mario Draghi, nell’incontro di oggi al Quirinale ha chiesto al Capo dello Stato Sergio Mattarella di rimanere per “il bene e la stabilità del paese”, se il Parlamento lo chiederà. E subito dopo il premier ha chiesto alla forze politiche di stringersi intorno al capo dello stato.

Middle placement Mobile

La cronaca della giornata

Dynamic 1

Occhi puntati sui voti per Sergio Mattarella, anche stamattina a Montecitorio, nella settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica. Con ogni probabilità anche stavolta sarà “fumata nera”, ma il consenso sul capo dello Stato uscente è elemento importante. Ieri ha raggiunto quota 336, grazie a voti venuti da Pd, M5s, Autonomie e Misto.

“Vediamo se cresce ancora”, spiega stamattina un parlamentare Pd, precisando che i Dem voteranno scheda bianca “ma con libertà di coscienza”. La strada di un Mattarella bis (ipotesi sempre respinta dall’attuale inquilino del Colle) resta dunque pienamente in campo, tanto che questa mattina, parlando all’assemblea dei suoi grandi elettori, lo stesso Enrico Letta ha spiegato che tra i vari nomi su cui “si è ragionato” c’è proprio quello dell’attuale inquilino del Colle.

Dynamic 2

“Credo che Mattarella, se non ci diamo una mossa, diventerà presidente non a furor di popolo ma a furor di grande elettore – ha detto il leader di Cambiamo Giovanni Toti -. Dopo che ha detto che non lo ritiene opportuno non sarebbe un gran risultato della politica, sarebbe forse un gran risultato per il popolo, perchè è stato un ottimo presidente, ma non per la politica”.

Anche Maria Elena Boschi è convinta che dopo il voto spontaneo di ieri dei parlamentari il Mattarella bis sia “un’ipotesi che cresce sempre di più” e “sarei felice se il presidente Mattarella accettasse”.