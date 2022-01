Meloni, la grande sconfitta con Salvini ora strepita: "Rifondare da capo il centrodestra"

globalist

29 Gennaio 2022

Volano gli stracci a destra. E la sconfitta è stata anche di Giorgia Meloni e della sua insistenza di andare a sbattere facendo impallinare Elisabetta Alberti Casellati.

Giorgia Meloni strappa con il centrodestra e annuncia che Fratelli d’Italia non voterà Sergio Mattarella.

“Siamo di fronte a un’anomalia evidente – ha detto ai cronisti fuori da Montecitorio -. La rielezione non è vietata dalla nostra Costituzione solo in casi di emergenza reale, come può essere una guerra. Questa scelta è irrispettosa anche per il presidente uscente e per gli italiani, ai quali raccontiamo che non ci sono persone degne di andare al Quirinale. Siamo in un Parlamento in cui si preferisce barattare sette anni di presidenza della Repubblica con sette mesi di stipendio e questo non mi sembra dignitoso per la politica. Siamo fieri di essere l’unico partito entrato e uscito in questa votazione con la stessa posizione. Non mi vengano a raccontare che hanno vinto tutti: nessuno lunedì voleva il bis di Mattarella. Solo noi siamo un partito leale. E adesso bisogna rifondare da capo il centrodestra”