Destra in frantumi, Meloni lascia Salvini: "Spettacolo indecoroso, voteremo Nordio"

29 Gennaio 2022

La compattezza del centro-destra è andata a farsi friggere. Forza Italia si è staccata da Salvini e va verso Toti e Renzi, Salvini ha bruciato tutto quello che si poteva bruciare e Giorgia Meloni si è fatta da parte cercando – con i voti a Nordio – di potere dalla sua parte qualche malpancista sovranista.

“In risposta all’indecorosa immagine che il Parlamento sta dando in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica, Fratelli d’Italia voterà Carlo Nordio. L’ex magistrato è una figura di altissimo profilo e persona di riconosciuta onestà, competenza e imparzialità. Manterremo il voto su Nordio finché le altre forze politiche non convergeranno su questa scelta o finché non dovesse emergere una alternativa migliore”. Lo sottolinea in una nota Fratelli d’Italia.

“Fratelli d’Italia -continua la nota- non ha i numeri per essere determinante in questo importante passaggio politico, ma abbiamo le idee molto chiare: vogliamo arrivare a una soluzione nel minor tempo possibile e ci batteremo con ancora maggiore forza per far scegliere la prossima volta direttamente agli italiani il Capo dello Stato e non assistere più al triste spettacolo che il Palazzo sta dando in questi giorni”.

C’è da dire che di indecoroso c’è stata la candidatura di Berlusconi e il meschino tentativo di andare a cercare voti tramite il mercato delle vacche e la candidatura della Casellati, frutto di un capriccio.