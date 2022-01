A destra comincia la resa dei conti, Ostellari contro Forza Italia e Meloni: "Non fate la morale alla Lega"

globalist

Berlusconi a casa, blitz sulla Casellati fallita, petali di rosa bruciati uno a uno.

Alla fine è stato rieletto Sergio Mattarella, ossia la migliore scelta possibile mentre la destra è rimasta con le pive in mano e Salvini si è dimostrato un principiante della politica, che pensa che tutto si possa risolvere con spallate e arroganza.

Risultato? Destra in pezzi. Meloni che accusa gli alleati di tradimento (dovevano rimanere compatti e non lo sono stati). Forza Italia che ha scelto di non farsi più rappresentare da Salvini prendendo – seppur in ritardo – le distanze dai sovranisti.

Salvini isolato e con una parte del partito in subbuglio.

E così a destra volano gli stracci e gli alleati (o ex?) cominciano a sbranarsi.

”Matteo Salvini ha fatto quello che doveva e poteva fare in questa circostanza, contando su una squadra di centrodestra che, in una occasione non ha voluto, in parte, sostenere un candidato di centrodestra, come la presidente Maria Elisabetta Casellati. E in un’altra ha maldestramente scelto di dare un segnale inutile, votando un candidato di bandiera”.

Così il senatore leghista Andrea Ostellari.



“Per questo trovo inaccettabili alcuni commenti che arrivano da chi dovrebbe giocare nella stessa squadra. Alcuni rappresentanti dei partiti che avrebbero dovuto essere alleati, non facciano la morale alla Lega, unica forza che ha dimostrato fino in fondo coraggio, compattezza e lealtà”.