Cassese al Quirinale? Salvini ha incontrato l'ex giudice emerito della Corte costituzionale

globalist

26 Gennaio 2022

Sabino Cassese al Quirinale? Stando a una anticipazione del Foglio nel pomeriggio Matteo Salvini è andato nella casa del professore e giudice emerito della Corte Costituzionale nel quartiere romano dei Parioli.

Cassese è stato ministro della funzione pubblica nel governo Ciampi ed è uno stimato giurista.

Che sia lui un candidato non è ancora certo, anche data l’eta del professore. Ad ogni modo Salvini si è detto ottimista per la risoluzione della crisi e sono attese riunioni nelle prossime ore. La Lega, però, ha successivamente smentito la notizia.

Giorni fa Cassese parlando delle cariche istituzionali aveva detto: “Non si chiedono e non si rifiutano”

Le perplessità M5s

A luglio 2020, in un editoriale sul Corriere e poi in un’intervista al Riformista, aveva paragonato l’allora premier Giuseppe Conte all’autocrate ungherese Viktor Orbán commentando il primo rinnovo dello stato d’emergenza per il Covid. Questo non lo rende popolare nel mmovimento