Il servilismo dei giovani di Forza Italia: "Berlusconi un gigante che non meritiamo"

23 Gennaio 2022

Berlusconi rinuncia al Quirinale e tra i suoi sottoposti si è aperta la corsa a chi è più servile e adulatore. Marco Bestetti si è guadagnato una nomination.

Marco Bestetti, coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, ha infatti affermato in una nota che: “La decisione assunta del presidente Berlusconi dimostra ancora una volta la straordinaria generosità con la quale si è sempre messo al servizio dell’Italia”.

“Per lui e per tutti noi viene sempre prima l’Italia, il cui bene prevale su qualsiasi altro interesse o ambizione. Un grande Uomo delle Istituzioni, un vero gigante che forse, in fondo, non meritiamo – ha continuato Bestetti – A nome di tutta la comunità giovanile di Forza Italia, mi schiero ancora una volta, sempre con profondo orgoglio, al fianco del mio Presidente, pronto a vincere con lui tutte le prossime sfide per l’Italia e gli italiani”.