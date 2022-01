Quale gruppo sarà decisivo per l'elezione del Capo dello Stato: il misto o i grandi elettori? Facciamo il punto

globalist

20 Gennaio 2022

Al momento la coaliziaone che conta più grandi elettori in assoluto è quella del centrodestra, ma questi non sono sufficienti per raggiungere il quorum dei 505 grandi elettori richiesti.

Per la prima volta in 30 anni neanche il centrosinistra ha i numeri per eleggere un Capo dello Stato e dovrà accordarsi con parte o tutto il centrodesta.

Ma l’incognita più grande di questa elezione è rappresentata dal gruppo misto, un plotone di oltre 70 elettori pronti a schierarsi con il miglior offerente.

Sono 1009 i grandi elettori che da lunedì 24 eleggeranno il prossimo presidente della Repubblica: 321 senatori (compresi i 6 a vita), 630 deputati e 58 delegati regionali. Vediamo nel dettaglio chi sono e i numeri degli schieramenti.

Centrodestra

Ha 452 elettori formati dai 212 della Lega, 134 di Fi, 5 dell’Udc, 63 di Fratelli d’Italia, 32 di Coraggio Italia-Cambiamo-Idea, 5 di Noi con l’Italia-Rinascimento, 1 di Diventerà Bellissima.

Centrosinistra

Ha 463 voti formati da M5s che ha 236 elettori, dal Pd con 154, da Leu che conta 18 votanti, da Centro democratico con 6 eletti, da Italia Viva con 44 e da Azione-+Eu con 5.

Senatori a vita

Per questa elezione del presidente della Repubblica sono 6: Giorgio Napolitano, Mario Monti, Liliana Segre, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia.

Minoranze linguistiche e Autonomie

Sono 12 grandi elettori.

Maie

Il gruppo dei parlamentari eletti all’estero è composto tra Camera e Senato da 9 elettori.

Gruppo misto e non iscritti

In questa legislatura il gruppo Misto di Camera e Senato è lievitato e mutato a secondo della nascita di nuove componenti: il gruppo più nutrito è la pattuglia ex M5s di Alternativa C’è che per le votazioni del Quirinale ha 16 grandi elettori, Italexit ha 3 elettori, FacciamoEco ha 5 esponenti, 1 del Partito Comunista e 1 di Potere al Popolo. Ci sono poi 41 grandi elettori, soprattutto ex M5s, che non sono iscritti a nessuna componente.

I numeri degli schieramenti

Al momento nessuno degli schieramenti ha i numeri per arrivare alla maggioranza dei due terzi (673), richiesta nei primi tre scrutini, ma anche a quella assoluta (505), richiesta dal quarto voto.

Il centrodestra ha sulla carta 452 grandi elettori, il centrosinistra, intesa come la somma Pd-M5s-Leu, ne ha 408 che diventano 463 se si aggiungono i 44 di Italia Viva e i 5 di Azione-Più Europa. Decisivi saranno quindi gli altri 94 grandi elettori provenienti dal gruppone del Misto o non iscritti ad alcuna componente. Elettori che non rispondono ad alcuna indicazione di partito ed è difficile darli per certi in un calcolo di maggioranze.