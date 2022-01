Il forum delle donne: "Berlusconi al Quirinale indecente, non dimentichiamo il bunga-bunga e il sessismo su Rosy Bindi"

globalist

17 Gennaio 2022

Berlusconi al Quirinale, fino a quando la candidatura sarà in campo è normale che ci siano reazioni forti.

“Berlusconi proposta indecente”, titolano le donne del Pd di Modena. “La candidatura di Silvio Berlusconi a presidente della Repubblica è per noi, donne di sinistra ed ecologiste modenesi, totalmente irricevibile e proprio come donne ci indigna. È vergognoso che una parte così ampia della politica italiana si identifichi con questo uomo e che lo candidi a rappresentare il nostro paese, a rappresentarci”.

Lo si legge in una nota del Forum Donne della segreteria cittadina del Pd. “Noi- continuano le dem- non vogliamo essere rappresentate da un pregiudicato per evasione fiscale, otto volte prescritto e ancora oggi sotto processo, da un uomo che, anche a capo del Governo, ha praticato una costante mercificazione del corpo femminile, ha ripetutamente offeso la dignità delle donne con i festini di Arcore, il Rubygate e il ‘bungabunga’, senza dimenticare le battute sessiste su Rosy Bindi, Angela Merkel o Jole Santelli”.

Al ruolo “di presidente, noi- rimarcano le donne del Pd di Modena- rivendichiamo con forza una presidente della Repubblica, serve una persona di indubbia moralità che goda della stima della maggior parte della società. Questo proprio non si può dire di Berlusconi, che ha sempre dimostrato mancanza di misura, sprezzo delle regole e ostentazione del proprio potere pubblico e della propria ricchezza. Ricchezza che viene anche da un impero mediatico di cui lui è ancora a capo, una posizione che potrebbe rivelarsi pericolosa per la nostra democrazia”.

Firmano Marina Leonardi, Europa Verde-Verdi di Modena, Franca Ferrari, Forum Donne Articolo 1, Patrizia Belloi, Forum Donne Pd, Enrica Manenti, Movimento 5 Stelle Modena, Gruppo Donne Arcigay Matthew Shepard, Giuseppina Testa, Associazione Blu Bramante.