Renzi: "Coordinamento con Toti e Brugnaro? Sono affezionato al centro-sinistra ma senza M5s"

14 Gennaio 2022

Il partito di Renzi con chi sta? Con il centro sinistra o vira a destra?

Italia viva si coordinerà con Toti e Brugnaro per l’elezione del capo dello Stato? “Noi ci riuniamo oggi con i grandi elettori Italia viva, che sono 45, per iniziare un percorso e vedere come aiutare la scelta. Poi, io sono affezionato al centrosinistra ma a quello di quando non c’erano i populisti grillini”.

Lo ha detto Matteo Renzi a Oggi è un altro giorno e ha poi aggiunto: “Berlusconi sarà il candidato del centrodestra? “No, lo tengono lì per motivi tattici. La settimana prossima vedremo se Salvini e Meloni fanno sul serio o no”.