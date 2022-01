La camera ardente di David Sassoli: Mattarella e Draghi i primi per l'omaggio

globalist

13 Gennaio 2022

Si è aperta oggi al pubblico, alle 10.30 a Roma, la camera ardente di David Sassoli nella Sala della Protomoteca in Campidoglio; mentre il 14 gennaio ci saranno i funerali di Stato. Le esequie del presidente del Parlamento europeo si terranno alle 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Piazza della Repubblica.

Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assieme ai familiari del presidente del Parlamento europeo, la moglie Alessandra Vittorini, e i figli Livia e Giulio. Alle ore 9.45 è arrivato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, seguito dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

Il saluto di Mario Draghi

Mario Draghi è arrivato alla camera ardente per rendere un ultimo saluto al Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Il premier è stato accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e ha salutato i familiari in forma privata. Attesi in mattinata anche il Presidente della Camera, Roberto Fico e la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

Mattarella in Campidoglio

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.