Bersani duro con i no-vax: "Non sta fuori un malato di tumore per lasciare spazio in ospedale a questi qui"

globalist

13 Gennaio 2022

Preroll

Parole dure contro i no-vax: Bersani ha parlato a piazza Pulita e ha commentato un servizio sui no-vax nell’Alto Agide.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Finché c’è posto per curare, bene. Se non ci fosse più posto, non sta fuori uno malato di tumore o di leucemia perché qualcuno dice che il vaccino è una roba da ridere. Questo bisogna che lo diciamo”

Middle placement Mobile

Il governo Draghi

Dynamic 1

Ha aggiunto Pier Luigi Bersani: “Draghi criticato? Un governo di questa natura può affrontare un’emergenza, ma fa fatica ad andare a fondo ai problemi. Alle cose impossibili nessuno è tenuto, con queste formule politiche neanche Mandrake può fare qualcosa”