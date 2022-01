Così Berlusconi trasforma il Quirinale in una televendita: arriva l'appello degli europarlamentari di Forza Italia

globalist

10 Gennaio 2022

Berlusconi al Quirinale, continua la televendita. Perché il padrone di Forza Italia pensa che le istituzioni siano televendite.

Per gli eurodeputati di Forza Italia Silvio Berlusconi, leader del partito che fa parte della delegazione azzurra a Strasburgo, è il “candidato ideale” per la presidenza della Repubblica.

“Chi è stato per quattro volte presidente del Consiglio, apprezzato in Europa e nel mondo, mediatore in tante crisi internazionali e fautore della storica stretta di mano fra Bush e Putin, come Silvio Berlusconi, ha tutte le carte in regola per essere il candidato ideale per il Quirinale, come sottolineato anche dal segretario del Partito popolare europeo, Antonio Lopez”, afferma in una nota la delegazione di Fi-Ppe al Parlamento europeo (Antonio Tajani, Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo, Salvatore De Meo, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Luisa Regimenti, Massimiliano Salini Lucia Vuolo).

“Non possiamo che fare nostri – continuano – i giudizi lusinghieri e positivi come quello di Lopez, che considera il presidente Berlusconi ‘autorevole e umano’, e la sua eventuale elezione alla presidenza della Repubblica ‘come una vittoria per l’Italia e per l’Europa’. Parole che non ci sorprendono, dal momento che molti colleghi stranieri apprezzano le doti politiche e le qualità umane del presidente Berlusconi”.

Secondo gli esponenti di FI-Ppe, “i fatti sono più solidi delle opinioni e il presidente di Forza Italia all’estero viene riconosciuto come la più grande risorsa nei rapporti internazionali. Di fronte alla crisi sanitaria ed economica, poi, Silvio Berlusconi è stato fra i promotori di una risposta europea immediata e concreta con il Next Generation Eu. Questo, unito alla grande autorevolezza del premier Mario Draghi, rappresenterebbe la carta vincente per il vero rilancio del nostro Paese e del progetto europeo nel quale il presidente Berlusconi non ha mai smesso di credere”.