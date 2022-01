Renzi con Draghi: "Le scuole vanno riaperte, chiuderle è un errore clamoroso"

globalist

9 Gennaio 2022

Tanti non vogliono la riapertura delle scuole vista la quarta ondata Covid ma Renzi è a favore. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

“Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c’è qualche problema la prima cosa che in tanti propongono di chiudere è la scuola. Ma è un errore clamoroso”, ha spiegato Renzi, in un’intervista ad “Avvenire”.

“Basta con questa cultura nichilista per cui i nostri figli possono andare in pizzeria o a sciare, giustamente, ma non a scuola – ha aggiunto -. Io dico di più: teniamo aperte le scuole, contro la povertà educativa, ma anche come hub per mandare team medici a vaccinare dentro le scuole. Quando ero ragazzo, a scuola facevamo la visita medica. Sa quanti ragazzi, magari più poveri, non possono permettersi visite accurate? Investiamo in educazione e in sanità: non consideriamo la scuola come luogo per untori, ma al contrario trasformiamola in un presidio di salute e di libertà”, ha quindi concluso Renzi.