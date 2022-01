Cassese: "Io al Quirinale? Le cariche pubbliche non si sollecitano e non si rifiutano"

globalist

8 Gennaio 2022

Preroll

La destra pensa a nomi improponibili o a figure scialbe. Poi ci sono rumors che vanno in altre direzioni ma che sembrano appesi al nulla.

OutStream Desktop

Top right Mobile

‘Come dicono i grandi francesi, le cariche pubbliche non si sollecitano e non si rifiutano”. Il professore Sabino Cassese ospite di “Sabato Anch’io” su Rai Radio1, risponde così alla domanda se il suo sia un nome possibile per la successione a Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica.

Middle placement Mobile

Quanto alle parole di Draghi, che nella conferenza stampa del 22 dicembre si era definito un ‘nonno al servizio delle istituzioni’, secondo Cassese non prefigurano un’autocandidatura: ”Voleva dire – sottolinea Cassese – che è come un soldato pronto a rispondere all’appello della sua Patria. Tutto qui. In qualunque ruolo. C’è stata enfasi solo su uno dei suoi possibili ruoli, ne potrebbe svolgere altri: è stato un uomo sempre al servizio del Paese”.

Dynamic 1

Voto a distanza possibile

È possibile che i grandi elettori si esprimano sul futuro capo dello Stato con un voto a distanza, come chiesto da alcuni parlamentari in virtù della situazione pandemica, ha aggiunto Cassese: ”Questa è una elezione nel senso proprio della parola. Non è previsto e non è consentito un dibattito precedente.

Dynamic 2

“C’è semplicemente un voto da esprimere. Le elezioni politiche nazionali si svolgono in luoghi e momenti diversi, nel corso di uno o due giorni. La caratteristica di questa votazione, quindi, consente che le persone che debbono votare, votino non nello stesso luogo fisico, ma ad esempio in luoghi fisici vicini, ad esempio a Palazzo Madama. È un mero fatto di svolgimento della votazione. Con gli strumenti tecnici che ci sono oggi è sicuramente possibile”, conclude Cassese.